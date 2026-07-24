Пугачева сделала пронзительное признание о своем здоровье

"Еле ноги волочу": Пугачева сделала пронзительное признание о своем здоровье
Алла Пугачева. Кадр: соцсети
Состояние знаменитости оставляет желать лучшего

Журналистка Божена Рынска поделилась подробностями случайной встречи с Аллой Пугачевой в Юрмале и рассказала, как сейчас чувствует себя бывшая примадонна отечественной эстрады. По ее словам, несмотря на серьезные возрастные проблемы со здоровьем, "Женщина, которая поет" сохраняет бодрый настрой и продолжает передвигаться самостоятельно.

О своих наблюдениях блогер рассказала на просторах интернет-пространства. Она сообщила, что во время прогулки с друзьями и пожилой таксой, перенесшей операцию на позвоночнике, она вдруг встретила артистку вместе с Гарри и Лизой.

Как отметила журналистка, Лиза сразу обратила внимание на собаку и поинтересовалась, что с ней произошло. Узнав, что животное тяжело передвигается из-за последствий операции, девочка с сочувствием выслушала рассказ хозяев о проблемах питомца со здоровьем, после чего в разговор вмешалась ее мать.

Артистка с привычным оптимизмом заметила, что и сама уже с трудом передвигается, однако продолжает жить и радоваться жизни. Она пожелала не сдаваться и пожилой собаке.

"Я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живет", – заявила звезда.

Блогер также обратила внимание, что во время прогулки сбежавшая из России знаменитость обходилась без трости и передвигалась самостоятельно.

К слову, звезда отправилась в Юрмалу на шоу Вайкуле, которому уже предрекли провал.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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