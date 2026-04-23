Родственники заявили, что Пугачева игнорирует оставшуюся в РФ 5-летнюю внучку

Певица даже не отвечает, когда ей шлют фото с ребенком

У Аллы Пугачевой есть двоюродная внучка – 5-летняя девочка, которая живет в Москве. Родственники шлют певице ее фото, но ответа так и не получают. Об этом KP.RU рассказала мама малышки Гузель.

По словам женщины, раньше Пугачева помогала ее мужу (своему племяннику), оплачивала лечение от наркозависимости. Но после появления в жизни артистки Максима Галкина* и отъезда из страны общение сошло на нет.

"Сейчас отношения настолько холодные, что мы даже не стали поздравлять ее с днем рождения", – призналась Гузель.

Девочку, которую в семье называют точной копией Примадонны, зовут Алла. Она занимается вокалом и играет на фортепиано. Родители пока не говорят ей, кто ее знаменитая родственница. "Зачем ребенку знать о человеке, который не хочет с ней общаться?" – сказала мать.

Блогер Андрей Третьяков (Лука) объяснил критику в адрес Пугачевой ее конформизмом. "Это абсолютно конформистский человек, который жил прекрасно при любой власти, дружил со всеми", – заявил он, отметив, что у артистки сформировалось ощущение недосягаемости.