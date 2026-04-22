Бероев – о последствиях развода с Алферовой: "Бесы набежали и стали тюкать"

Актер заявил, что берет на себя ответственность за случившееся

Актер Егор Бероев в интервью каналу "Москва 24" впервые подробно высказался о разводе с Ксенией Алферовой. Он признал, что сохранить человеческие отношения не удалось, и попросил общественность винить в случившемся только его.

"Вот бесы набежали и стали тюкать. Мне неприятно, когда тюкают ее. Пусть тюкают меня", – заявил Бероев.

Актер указал, что просил публику принять ситуацию с пониманием, однако недовольные оказались "бесярами неугомонными"

По словам артиста, они с Ксенией разошлись во взглядах на многие жизненные аспекты. "Бывает, люди просто не договорились, по-разному видят некоторые вещи", – отметил он, выразив надежду, что со временем, когда страсти утихнут, они смогут снова работать вместе.

Сейчас 48-летний Бероев женат на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Пара уже выходила в свет. Часть поклонников не одобряют выбор актера, но он просит не лезть в его личную жизнь. Сама Алферова ранее заявляла, что считает себя женой Бероева "в вечности", потому что они венчаны. "Венчание – навсегда. Обряда развенчания нет", – говорила актриса. У бывших супругов есть общая дочь Евдокия, которой уже 18 лет.

Ранее продюсер Леонид Дзюник осудил Бероева за публикацию снимков с молодой женой. Он назвал это "паскудством", напомнив, что бывшая супруга актера Ксения Алферова недавно рассказала о трагедии – в браке они потеряли двоих детей. "И вот так наслаждаться открыто новой женой на фоне рассказов Ксении – это, мягко говоря, безнравственно", – заявил Дзюник.

