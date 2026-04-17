Бледанс поддержала Бероева, женившегося на 21-летней балерине

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс вступилась за Егора Бероева. 48-летний актер, разведшийся с Ксенией Алферовой, женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой и не скрывает своего счастья. Бледанс считает, что осуждать его никто не имеет права.

"Каждый имеет право на счастье. Я безумно благодарна отцу Семена, который ушел от меня, потому что каждый имеет право на личную жизнь. Терпеть даже ради детей не надо", – заявила Бледанс.

По ее мнению, Бероев выбрал молодую девушку, потому что хочет еще детей. "Он, наверное, хочет ребенка. Можно понять мужчину. Я никого не осуждаю", – добавила телеведущая.

Бледанс также отметила, что никто не знает всех подводных камней их отношений с Алферовой, и пожелала всем счастья.

Ранее продюсер Леонид Дзюник жестко раскритиковал Бероева за публикацию снимков с молодой женой. Он назвал это "паскудством", напомнив, что бывшая супруга актера Ксения Алферова недавно рассказала о трагедии – в браке они потеряли двоих детей.