CNN заметил выпад Си Цзиньпина в адрес США на встрече с Путиным

Американцы внимательно следят за каждым шагом двух лидеров

Визит российского главнокомандующего Владимира Путина в Китай ожидаемо привлек огромное внимание западных СМИ. Бурную реакцию в США вызвали неожиданно острые заявления китайского лидера Си Цзиньпина во время переговоров с российским гостем.

Американский телеканал CNN увидел в словах главы Поднебесной скрытый выпад против вашингтонской администрации. Как известно, обычно китайская сторона вообще не позволяет себе никаких высказываний, которые можно интерпретировать как уколы или выпады против других игроков международной арены.

Так, журналисты обратили внимание, что Си Цзиньпин говорил о растущем хаосе в мире, расколе между странами и осуждал проявление гегемонии в международной политике.

На Западе посчитали, что подобные формулировки были адресованы именно Соединенным Штатам и критиковали их внешнюю политику. В материале CNN подчеркивается, что председатель КНР явно намекнул на чрезмерное влияние США на мировые процессы.

Глава нашей страны прибыл в Поднебесную с официальным визитом 19 мая по приглашению китайского коллеги. Ожидается, что стороны обсудят не только двусторонние отношения, но и ключевые международные вопросы.

