Обменники массово закрываются по России после обвала доллара

Укрепление рубля оказалось выгодно не всем

Российские обменники начали закрываться и приостанавливать операции по продаже и покупке валюты по всей стране после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас доллар торгуется на бирже в районе 90,7 рублей, что невыгодно банковским организациям.

Сейчас операторы ждут, когда ситуация на рынке "нормализуется", или вернется к прошлым значениям. Сливать валюту по более дешевому курсу они не хотят. Некоторые кассы, которые продолжили работу, рассказали, что вынуждены держать серьезный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не остаться в минусе.

В основном обменники закрываются в популярных местах: на вокзалах, аэропортах и центральных улицах. При этом в некоторых точках приобрести доллар можно в среднем за 97 рублей, а продать – за 91 рубль.

Известно, что утром, 13 февраля, американская валюта упала на 5%. Вместе с этим на российском рынке начала расти стоимость акций. По данным торгов Мосбиржи, капитализация увеличилась на 0,5 трлн рублей. С учетом укрепления российской валюты это составило более 5,4 млрд долларов.

При этом переговоры Путина и Трампа благотворно повлияли на акции украинских компаний. Наибольший рост зафиксирован у Ferrexpo – он составил 18,06%.