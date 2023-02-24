Названы самые частые проблемы с психикой из-за ковида

Названы самые частые проблемы с психикой из-за ковида
Фото: unsplash.com
Осложнения появляются уже спустя три недели после заражения

Коронавирус известен своими серьезными проявлениями и после избавления от болезни. Многие пациенты впоследствии страдают от постковидных симптомов, которые отражаются на работе практически всех систем организма.

Врач Валерий Вечорко утверждает, что сейчас существует порядка сотни видов симптомов постковида различной степени тяжести. Как правило, они начинают проявлять себя спустя 3-12 недель после заболевания коронавирусом. И самые частые среди них – проблемы с нервной системой.

COVID-19 может привести к бессонице, усталости, депрессии, эпизодам резкого психического возбуждения, а также проблемам с мышлением и паматью. В некоторых случаях это сопровождается головной болью. 

Вторыми по популярности проявлениями постковида являются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это повышение АД, усиленное сердцебиение, отдышка, отеки на ногах. Нередко у людей страдает и опорно-двигательный аппарат.

Больше всего появлению постковидного синдрома склонны люди с избыточным или недостаточным весом, пациенты с хроническими болезнями, а также люди в возрасте. Врач посоветовал обращаться за помощью как можно раньше при появлении после ковидных симптомов – в таком случае шансы на выздоровление будут значительно выше. 

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Киеве раскрыли план по масштабному наступлению ВСУ

Однако сроки называть отказались

Почему Россия не ударила по Киеву в момент визита Байдена

Правила игры никто не отменял

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей