Названы самые частые проблемы с психикой из-за ковида

Осложнения появляются уже спустя три недели после заражения

Коронавирус известен своими серьезными проявлениями и после избавления от болезни. Многие пациенты впоследствии страдают от постковидных симптомов, которые отражаются на работе практически всех систем организма.

Врач Валерий Вечорко утверждает, что сейчас существует порядка сотни видов симптомов постковида различной степени тяжести. Как правило, они начинают проявлять себя спустя 3-12 недель после заболевания коронавирусом. И самые частые среди них – проблемы с нервной системой.

COVID-19 может привести к бессонице, усталости, депрессии, эпизодам резкого психического возбуждения, а также проблемам с мышлением и паматью. В некоторых случаях это сопровождается головной болью.

Вторыми по популярности проявлениями постковида являются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это повышение АД, усиленное сердцебиение, отдышка, отеки на ногах. Нередко у людей страдает и опорно-двигательный аппарат.

Больше всего появлению постковидного синдрома склонны люди с избыточным или недостаточным весом, пациенты с хроническими болезнями, а также люди в возрасте. Врач посоветовал обращаться за помощью как можно раньше при появлении после ковидных симптомов – в таком случае шансы на выздоровление будут значительно выше.