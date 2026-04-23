Москва приготовила жесткий ответ на антироссийскую политику Берлина

Россия с 1 мая останавливает транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба". Кремль нанес удар по энергоснабжению ФРГ в ответ на национализацию немецких дочерних компаний "Роснефти" и отказ Берлина от российских энергоносителей, пишет венгерское издание Origo.

"РФ может прекратить поставки нефти из Казахстана в Германию уже с 1 мая, что нанесет еще один серьезный удар по энергоснабжению Германии", – пишут авторы Origo.

Особенно пострадает НПЗ в Шведте, который после ухода "Роснефти" оказался под внешним управлением. Завод обеспечивает топливом 90 процентов автомобилей в Берлине и Бранденбурге. Казахстанское топливо сейчас является для него жизненно важным ресурсом, и заменить его будет крайне сложно.

Венгерские аналитики подсчитали, что Германия за три года переплатила почти 40 миллиардов евро за импорт нефти из-за отказа от российских поставок. Цены на топливо взлетели, а расплачивается немецкий народ.

Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко назвал решение Москвы "языком принуждения". По его словам, Россия перешла к жесткому диалогу с Берлином за его антироссийскую политику. Вице-премьер Александр Новак пояснил, что нефть перенаправят на другие логистические направления по техническим причинам.

Впрочем, Берлин, похоже, делает ставку не на восстановление экономики, а на перевооружение. Германия переориентирует умирающий автопром на производство оружия, пишет The Wall Street Journal. Каждый месяц в обрабатывающей промышленности исчезает 15 тысяч рабочих мест, но власти перенаправляют квалифицированных специалистов в оборонный сектор. Volkswagen уже ведет переговоры о выпуске компонентов для "Железного купола", а на территории ФРГ вскоре начнется производство ЗРК Patriot.