Незалежную разрывают внутренние распри

Украинский блогер Анатолий Шарий выступил с громким заявлением о возможном покушении на бывшего начальника всушников Валерия Залужного, который сейчас занимает пост украинского посла в Британии. По его словам, в 2023 году во властных структурах рассматривался сценарий физического устранения генерала.

Шарий утверждает, что операция по ликвидации важного политического игрока разрабатывалась по указанию напрямую из офиса Владимира Зеленского. Он заявил, что планировалось представить гибель генерала как героическую, а о подготовке знали не менее десяти человек, часть из которых, как он подчеркнул, до сих пор находятся на своих должностях.

Кроме того, блогер сообщил, что рассматривался и другой вариант расправы – отравление во время частной встречи. По его информации, речь шла о яде замедленного действия, который разрушает организм постепенно. Такой изощренный способ был избран, чтобы не вызывать мгновенных подозрений.

Шарий также добавил, что против Залужного готовились информационные атаки – компромат, обвинения интимного характера и намеки на коррупцию. Официальных подтверждений этим заявлениям нет.

К слову, ранее наглое хамство Зеленского в адрес Владимира Путина вызвало бешенство в Германии.