СМИ: Лерчек начала терять зрение на фоне диагностированного рака желудка
Валерия Чекалина (Лерчек). Фото: соцсети
Блогеру проведут лучевую терапию

У Лерчек, у которой диагностировали четвертую стадию рака желудка с метастазами, начались серьезные проблемы со зрением. По данным Mash, сегодня, 16 марта, ей планируют провести лучевую терапию.

Из-за ухудшения состояния Лерчек не сможет присутствовать на заседании в Гагаринском суде по делу о выводе денег за рубеж.

Ранее Лерчек не признавала вину, заявляя, что ей непонятно обвинение. Ее экс-супруг Артем Чекалин, напротив, вину признал после показаний бывшего бизнес-партнера Романа Вишняка (его приговорили к 2,5 года).

Адвокаты Лерчек намерены предоставить суду медицинские документы и, вероятно, попросят об отложении заседания, изменении меры пресечения или даже приостановке производства по делу.

Кстати, Артем Чекалин рассказал журналистам о ситуации в семье на фоне тяжелого заболевания Лерчек. Он признался, что с бывшей женой не общается, но, как и все близкие, старается ее поддерживать. Детям Артем сообщил о болезни мамы – они в курсе и сейчас проживают с отцом, пишет Super.

Сама Валерия не теряет позитивный настрой.

Источник: Mash

