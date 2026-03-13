Подруга Лерчек рассказала о ее настрое перед химиотерапией: "Верит в лучшее"

Фото: соцсети
Валерия сохраняет позитив

Близкая подруга Валерии Чекалиной (Лерчек) Кристина Дудкова поделилась с подробностями о состоянии блогера. У Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, и в пятницу врачи начали курс химиотерапии. 

По словам Дудковой, несмотря на тяжелый диагноз, Валерия настроена максимально позитивно.

"Она верит в лучшее, в чудо, которое случается. Мы все верим в самое лучшее. Вся семья с таким настроем. Нет тех, кто думает о каких-то плохих исходах",— заявила подруга блогера.

Журналистка Надежда Стрелец обратила внимание на события вокруг Валерии, предшествовавшие обнаружению болезни. Она считает, что история с травлей Лерчек в интернете не могла пройти бесследно.

"Каждый хейтер причастен к тому, что произошло. Травля и издевательства – это функция коллективной психики", – заявила Стрелец, призвав государство регулировать культуру интернет-травли.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей