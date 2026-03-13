Подруга Лерчек рассказала о ее настрое перед химиотерапией: "Верит в лучшее"

Валерия сохраняет позитив

Близкая подруга Валерии Чекалиной (Лерчек) Кристина Дудкова поделилась с подробностями о состоянии блогера. У Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, и в пятницу врачи начали курс химиотерапии.

По словам Дудковой, несмотря на тяжелый диагноз, Валерия настроена максимально позитивно.

"Она верит в лучшее, в чудо, которое случается. Мы все верим в самое лучшее. Вся семья с таким настроем. Нет тех, кто думает о каких-то плохих исходах",— заявила подруга блогера.

Журналистка Надежда Стрелец обратила внимание на события вокруг Валерии, предшествовавшие обнаружению болезни. Она считает, что история с травлей Лерчек в интернете не могла пройти бесследно.

"Каждый хейтер причастен к тому, что произошло. Травля и издевательства – это функция коллективной психики", – заявила Стрелец, призвав государство регулировать культуру интернет-травли.