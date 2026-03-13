Стрелец — о травле Лерчек: "Каждый хейтер причастен к тому, что произошло"

Стрелец — о травле Лерчек: "Каждый хейтер причастен к тому, что сейчас произошло"
Фото: соцсети
Современная культура интернет-травли должна регулироваться государством, считает журналистка

Надежда Стрелец высказалась о ситуации с Валерией Чекалиной (Лерчек), у которой диагностировали рак с метастазами. По словам журналистки, история обнажила страшную проблему: пока общество развлекалось травлей, был упущен целый год.

Она напоминает, что Лерчек находилась под домашним арестом, ходила на покаянные интервью, пыталась закрыть долги, но "всем было мало крови". Ее флирт в реалити, бытовые мелочи и фрагменты интервью превращали в мемы, изучали под лупой и делали шоу.

"Травля и издевательства – это функция коллективной психики. Каждый хейтер Лерчек виновен в том, что сейчас произошло", – подчеркивает журналистка, призывав к государственному регулированию "современной культуры интернет-травли".

По ее мнению, каждый хейтер, интернет-юморист и "новоявленный эксперт", делавший бизнес на чужой боли, несет долю ответственности. Вчера Лерчек была виновата во всех грехах, а сегодня оказалась жертвой того самого общества, которое захлебывалось в праведном гневе, по мнению Надежды.

Стрелец призывает государство заняться регулированием интернет-травли. И желает Чекалиной скорейшего выздоровления – в надежде, что хотя бы сейчас она получит поддержку от тех, кто еще вчера упражнялся в остроумии за ее счет.

Рядом с Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и позвоночнике, находится ее мать Эльвира Феопентова. Ранее она сообщила СМИ о нежелании комментировать ситуацию: Эльвира попросила журналистов пожалеть время, которое проводит с дочкой. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
