Главком НАТО объявил о переброске ПВО с Европы ради войны на Ближнем Востоке

Фото: commons.wikimedia.org
Альянс сделал приоритет не в пользу союзников, от которых требовал увеличения затрат на ВПК

Соединенные Штаты вынужденно сокращают количество ПВО на территории Европы – приоритетом стал конфликт с Ираном, сообщил главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич (также является главой командования ВС Соединенных Штатов).

Гринкевич уточнил, что задействовал ряд средств ПВО европейского командования EUCOM, чтобы защитить союзников-членов альянса — в том числе у Ближнего Востока.

Выступая перед сенатом, Гринкевич указал, что речь идет о восточной части Средиземного моря.

Переброска ПВО началась после операции против Ирана, начатой Штатами с Израилем. Снятие также коснулось и сухопутных сил: Штаты вывели из ЕС одну пехотную бригаду.

При этом главком альянса утверждает, что страны Европы могут полностью перевооружиться к 2035-му в рамках восстановления оборонного потенциала. При этом, как ожидается, инвестиции в ВПК будут расти, что в итоге приведет к стремительному наращиванию военных мощностей – и союзники США "добьются огромного прогресса в этом".

Тем временем дискуссии о надежности систем ПВО разгораются и в соцсетях. Основатель Megaupload Ким Дотком на днях язвительно заметил, что израильский "Железный купол" на фоне ударов Ирана превратился в "Ржавый купол". Пользователи тут же подхватили эту оценку, сравнивая систему с дуршлагом и зонтиком – прозрачно намекая на пробелы в защите. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
