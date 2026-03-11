Лободу раскритиковали за концерт в Майами

Знаменитость активно выступает перед западной публикой

Исполнительница Светлана Лобода оказалась под шквалом критики после выступления в Майами. В соцсетях пишут, что часть зрителей осталась недовольна организацией концерта и самим шоу.

Главной причиной недовольства стало серьезное опоздание артистки. По словам зрителей, выступление началось примерно на три часа позже заявленного времени, из-за чего многие гости концерта были раздражены ожиданием. Кроме того, некоторые посетители пожаловались на качество звука во время выступления.

Также обсуждения вызвала площадка, где проходил концерт. Зрители пожаловались, что зал показался им слишком скромным и больше напоминал школьный актовый, что выглядело неожиданно для выступления популярной артистки. В Сети также обратили внимание на сомнительный сценический образ певицы – некоторые пользователи заметили дырки на ее колготках. В итоге шоу разочаровало многих.