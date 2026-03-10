Бледанс – о смерти Джабраилова: "Жил по-гусарски и ушел из жизни по-гусарки"

Ведущая назвала экс-сенатора настоящим мужчиной, способным на поступки

Эвелина Бледанс высказалась о смерти Умара Джабраилова, с которым была лично знакома. Артистка сообщила, что в последнее время часто вспоминала бизнесмена и экс-сенатора и хотела с ним встретиться.

Умар, призналась ведущая, состоял в близких отношениях с ее некоторыми подругами. Эвелина смотрела за его добрыми делами в соцсетях: тот оказывал помощь людям и дарил женщинам цветы на улице.

"Почему-то мне казалось, что мы должны увидеться с ним за чашкой чая, поговорить, обняться, а я этого не сделала", – делится мыслями Эвелина.

Первой мыслью, которая пришла в голову Эвелине после смерти Умара, стала важность момента: не стоит откладывать в долгий ящик встречу с друзьями, которые могут в вас нуждаться. Джабраилов, говорит Бледанс, был настоящим мужчиной, способным на поступки. Молодое поколение и не знает, что такие поступки существуют, сетует Эвелина.

"<...> жил по-гусарски и ушел из жизни по-гусарски. Несмотря на частые случаи жесткого общения, в душе он был очень добрым и романтичным", – высказалась Эвелина.

О своей давней влюбленности в Джабраилова вспоминала Ксения Собчак, пустившись в воспоминания о том, как впервые приехала в столицу – и Умар стал для нее "мужчиной московской мечты".