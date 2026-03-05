Лещенко отказал жене в подарке на 8 Марта

Знаменитый артист подробно объяснил свое решение

Народный артист РСФСР Лев Лещенко объявил, что не считает обязательным дарить подарки своей супруге Ирине в Международный женский день. Певец откровенно рассказал об этом в разговоре с журналистами и объяснил, почему относится к подобным традициям довольно спокойно.

Так, привязывать проявление чувств к конкретным датам из календаря кажется артисту устаревшей привычкой. Он убежден, что знаки внимания должны идти от искреннего желания и внутреннего порыва, а не от необходимости выполнить некий праздничный ритуал.

Певец заявил, что идея дарить подарки строго по установленным праздникам со временем начинает утомлять. Он пояснил, что гораздо правильнее делать приятное любимому человеку тогда, когда возникает настоящее желание, и не ждать специально отведенного дня.

В обычные дни он нередко приносит супруге цветы, старается радовать ее маленькими сюрпризами и даже готовит для нее завтраки. Артист уверен, что такие неожиданные проявления любви куда ценнее, чем формальные подарки, сделанные лишь потому, что этого требует календарь.

