Ученые рассказали, как снизить тревожность в пожилом возрасте

Группа американских исследователей пришла к интересным выводам

С возрастом многие люди начинают сталкиваться сразу с двумя проблемами – ухудшается сон и растет тревожность. Долгое время ученые только предполагали, что между этими явлениями есть связь, но теперь исследователи получили убедительные доказательства: ключевую роль здесь играет глубокий сон.

Группа американских ученых решила подробно изучить, как качество сна влияет на эмоциональное состояние людей старше 65 лет. В исследовании принял участие 61 доброволец. Участники провели ночь в лаборатории сна, где специалисты отслеживали работу их мозга с помощью датчиков, а утром им провели магнитно-резонансную томографию, чтобы оценить состояние участков мозга, отвечающих за эмоции.

Результаты оказались весьма показательными. Выяснилось, что и в пожилом возрасте глубокий сон продолжает выполнять защитную функцию для психики.

По словам одного из авторов исследования, доктора Мэттью Уокера, глубокий сон действует на психику почти как незримый психолог. Он пояснил, что во время ночного отдыха мозг проводит своеобразную внутреннюю терапию, помогая человеку справляться с переживаниями, и устраняет тревогу.

Сегодня тревожные расстройства у пожилых людей чаще всего лечат с помощью лекарств. Новое исследование показывает, что существует и другой путь: улучшая качество глубокого сна, можно естественным образом снижать уровень тревожности и поддерживать эмоциональное равновесие без медикаментов. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".