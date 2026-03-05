МИД Ирана предупредило, что США будут горько жалеть за потоп фрегата

В Тегеране даст ответ за атаку на судно, которое находилось в международных водах

Соединенные Штаты будут жалеть о том, что потопили иранский фрегат в международных водах. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Корабль Dena со 130 членами экипажа, отметил Аракчи, был атакован в 2000 миль от Ирана (около 3200 км – прим. ред.) безо всякого предупреждения.

"Помяните мое слово: США с горечью пожалеют о прецеденте, который они создали", – высказался министр у себя в телеграм-канале.

Фрегат IRIS Dena возвращался с учений, которые организовала Индия. Судно атаковала американская субмарина. Глава МИД Шри-Ланки, у берегов которой произошла атака, сообщил, что 32 моряка удалось спасти.

Штаты утверждают, что с начала военных действий против Ирана смогли уничтожить 17 кораблей противника – включая одну подводную лодку. Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) заявил, что это была наиболее боеспособная субмарина у Ирана, у которой теперь имеется "пробоина в борту".

Возглавляющий Пентагон Пит Хегсет заявил, что подлодка США атаковала фрегат, выпустив торпеду. При этом министр обороны Соединенных Штатов уточнил, что судно "считало себя в безопасности в международных водах" – чем и воспользовались американцы.

Военные действия против Ирана сопровождаются функциональным хаосом в Вашингтоне. Единая линия действий у американских чиновников отсутствует, а ключевые фигуры, которые отвечают за оборонную и внешнюю политику, слабо понимают происходящее.