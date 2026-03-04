Умерла знаменитая советская актриса Ольга Кириченко

Трагедия стала большим горем для родных и близких звезды

Российская театральная среда понесла тяжелую утрату. На 87-м году завершила свое земное пребывание знаменитая артистка Ольга Кириченко – актриса, чье имя долгие десятилетия было связано с Алтайским краевым театром драмы имени В. М. Шукшина. О трагедии сообщили представители культурного учреждения в социальных сетях.

Причина ухода актрисы пока не раскрывается. В театре сообщили, что прощание с покойной звездой состоится 5 марта с 11:00 до 13:00 в фойе театра, где многие годы звучали аплодисменты в ее честь. В начале семидесятых знаменитость начала служить в Алтайском театре, которому посвятила практически всю свою творческую жизнь.

Коллеги актрисы подчеркнули, что за годы работы на сцене она создала более двухсот ярких ролей. В театре отметили, что ее талант неизменно находил отклик у зрителей, а каждый образ – от юных героинь до сложных драматических персонажей – был наполнен искренними чувствами, глубоким переживанием и настоящим актерским мастерством. По словам представителей театра, для многих зрителей покойная стала настоящим символом преданности искусству.

Сотрудники театра выразили искренние соболезнования родным, близким и поклонникам актрисы, отметив, что память о ней навсегда останется в сердцах тех, кто видел ее на сцене.

