Умерла знаменитая советская актриса Ольга Кириченко

Причину смерти скрыли: умерла знаменитая советская актриса
Фото: www.unsplash.com
Трагедия стала большим горем для родных и близких звезды

Российская театральная среда понесла тяжелую утрату. На 87-м году завершила свое земное пребывание знаменитая артистка Ольга Кириченко – актриса, чье имя долгие десятилетия было связано с Алтайским краевым театром драмы имени В. М. Шукшина. О трагедии сообщили представители культурного учреждения в социальных сетях.

Причина ухода актрисы пока не раскрывается. В театре сообщили, что прощание с покойной звездой состоится 5 марта с 11:00 до 13:00 в фойе театра, где многие годы звучали аплодисменты в ее честь. В начале семидесятых знаменитость начала служить в Алтайском театре, которому посвятила практически всю свою творческую жизнь.

Коллеги актрисы подчеркнули, что за годы работы на сцене она создала более двухсот ярких ролей. В театре отметили, что ее талант неизменно находил отклик у зрителей, а каждый образ – от юных героинь до сложных драматических персонажей – был наполнен искренними чувствами, глубоким переживанием и настоящим актерским мастерством. По словам представителей театра, для многих зрителей покойная стала настоящим символом преданности искусству. 

Сотрудники театра выразили искренние соболезнования родным, близким и поклонникам актрисы, отметив, что память о ней навсегда останется в сердцах тех, кто видел ее на сцене.

Напомним, ранее стало известно о смерти артиста из популярных российских сериалов.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
По теме

След тянется в НАТО: в России раскрыли организатора удара ВСУ по газовому танкеру

Европа хочет оборвать мировые поставки СПГ из РФ, однако бьет сама по себе

Минтранс выступил с заявлением после атаки на российский СПГ-танкер

Москва обвинила ЕС в попустительстве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей