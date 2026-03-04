Валерия прокомментировала скандал с певицей Славой в Пензе

Знаменитость решила вставить свои пять копеек

Популярная российская исполнительница Валерия высказалась о нашумевшем инциденте, произошедшем на концерте певицы Славы. Артистка решила поддержать коллегу и заявила, что ситуация вокруг выступления получилась крайне неприятной.

При этом, по мнению звезды, ответственность за произошедшее лежит не на самой исполнительнице, а на службе безопасности концертной площадки. Она подчеркнула, что охрана обязана контролировать происходящее в зале и не допускать ситуаций, когда зрители оказываются на сцене рядом с артистом.

Артистка также напомнила, что появление посторонних людей на сцене является серьезным нарушением правил безопасности. Она допустила, что зрители могут выражать свое недовольство разными способами, но вмешиваться в выступление артиста и вступать с ним в конфликт недопустимо. Она возмутилась тем, что охрана допустила подобное развитие событий и не остановила женщину, которая забралась на сцену.

Напомним, ранее на концерте Славы в Пензе зрители начали обсуждать состояние певицы, утверждая, что она вышла на сцену нетрезвой и с трудом держалась на ногах. Скандал продолжился уже за кулисами, где произошла эмоциональная перепалка. Видео с этим моментом вскоре распространилось в социальных сетях. На кадрах Слава резко реагирует на происходящее, обвиняя зрителей в том, что они испортили шоу.