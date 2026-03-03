Концерты стендапера Щербакова в РФ внезапно отменили после скандала с Сабуровым

Коллега Сабурова отменил все концерты в России без объяснения причин
Алексей Щербаков. Кадр: YouTube
Из афиши тура исчезли все города страны

Из концертного тура Алексея Щербакова, коллеги Нурлана Сабурова по ЧБД, пропали все города России – отменили даже большой сольный концерт в Москве. Желающим оформляют возврат средств за билеты, сообщает Mash.

2 апреля у Алексея был запланирован концерт в КЗ "Москва". Организаторы почти полностью реализовали продажу билетов, однако анонс вдруг пропал с сайта площадки. На официальном сайте Щербакова ситуация аналогичная – нет ни одного запланированного концерта в регионах.

Хотя в 2024-м резидент ЧБД дал концерты в 33 городах, включая крупные площадки РФ, Белоруссии и Казахстана. В 2025-м – вдвое меньше, однако все удалось компенсировать благодаря мировому турне.

По слухам, проблемы начались после того, как Алексей прилетел в Казахстан на премьеру фильма, в котором играет одну из ролей – там он сообщил, что приехал к другу. И, как говорят, оказался в не самом лучшем положении.

В медиа сообщали, что на фоне депортации Сабурова "Что было дальше" может переехать в Казахстан. Среди других причин возможной релокации – отказ в регистрации товарного знака и удобство локации для гостей, которые не могут посетить РФ из-за статуса иностранного агента.

О задержании Сабурова во Внуково и его депортации из России мы сообщали ранее.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
