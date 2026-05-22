Цискаридзе рассказал о дебоше советской звезды в Большом театре

Артисты с ужасом вспоминают поведение старшей коллеги

Николай Цискаридзе опять высказался о порядках, которые царили в Большом театре. Бывший премьер балета признался, что даже в годы его работы атмосфера за кулисами была крайне тяжелой и весьма далекой от красивой картинки, которую привык видеть зритель.

Артист вспомнил историю из 90-х годов, связанную с постановкой спектакля "Любовью за любовь". Молодой балерине доверили главную роль, однако это вызвало бурное недовольство у народной артистки СССР, чей костюм решили передать новой исполнительнице.

Цискаридзе рассказал, что актриса, которую в театре многие недолюбливали, устроила настоящий скандал. Советской легенде объяснили, что она уже давно не работает в театре, а сценические костюмы являются государственной собственностью. Однако это звезду не остановило.

Танцор рассказал, что прямо перед спектаклем именитая фурия пробралась к молодой балерине с ножницами, перерезала бретели ее костюма и скрылась с проклятиями. Несмотря на случившееся, девушка смогла выйти на сцену и доиграть спектакль, придерживая платье пальцами.

Артист не скрывает, что подобные истории оставили у него тяжелые впечатления, а первый год работы в легендарном культурном учреждении он и вовсе назвал настоящим адом.

