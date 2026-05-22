Цискаридзе рассказал о дебоше советской звезды в Большом театре

Советская звезда устроила дебош в Большом театре
Фото: www.unsplash.com
Артисты с ужасом вспоминают поведение старшей коллеги

Николай Цискаридзе опять высказался о порядках, которые царили в Большом театре. Бывший премьер балета признался, что даже в годы его работы атмосфера за кулисами была крайне тяжелой и весьма далекой от красивой картинки, которую привык видеть зритель.

Артист вспомнил историю из 90-х годов, связанную с постановкой спектакля "Любовью за любовь". Молодой балерине доверили главную роль, однако это вызвало бурное недовольство у народной артистки СССР, чей костюм решили передать новой исполнительнице.

Цискаридзе рассказал, что актриса, которую в театре многие недолюбливали, устроила настоящий скандал. Советской легенде объяснили, что она уже давно не работает в театре, а сценические костюмы являются государственной собственностью. Однако это звезду не остановило.

Танцор рассказал, что прямо перед спектаклем именитая фурия пробралась к молодой балерине с ножницами, перерезала бретели ее костюма и скрылась с проклятиями. Несмотря на случившееся, девушка смогла выйти на сцену и доиграть спектакль, придерживая платье пальцами.

Артист не скрывает, что подобные истории оставили у него тяжелые впечатления, а первый год работы в легендарном культурном учреждении он и вовсе назвал настоящим адом.

Ранее Цискаридзе ответил на слухи о самовлюбленности.

Источник: ТВЦ ✓ Надежный источник
По теме

"Следим за ними": Рютте выступил с важным заявлением о России

Генсек не стал отрицать очевидное

Раскрыт неожиданный итог встречи Путина и Си Цзиньпина

Положение киевских верховодов становится все более шатким

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей