Цискаридзе рассказал о дебоше советской звезды в Большом театре

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Николай Цискаридзе опять высказался о порядках, которые царили в Большом театре. Бывший премьер балета признался, что даже в годы его работы атмосфера за кулисами была крайне тяжелой и весьма далекой от красивой картинки, которую привык видеть зритель.
Артист вспомнил историю из 90-х годов, связанную с постановкой спектакля "Любовью за любовь". Молодой балерине доверили главную роль, однако это вызвало бурное недовольство у народной артистки СССР, чей костюм решили передать новой исполнительнице.
Цискаридзе рассказал, что актриса, которую в театре многие недолюбливали, устроила настоящий скандал. Советской легенде объяснили, что она уже давно не работает в театре, а сценические костюмы являются государственной собственностью. Однако это звезду не остановило.
Танцор рассказал, что прямо перед спектаклем именитая фурия пробралась к молодой балерине с ножницами, перерезала бретели ее костюма и скрылась с проклятиями. Несмотря на случившееся, девушка смогла выйти на сцену и доиграть спектакль, придерживая платье пальцами.
Артист не скрывает, что подобные истории оставили у него тяжелые впечатления, а первый год работы в легендарном культурном учреждении он и вовсе назвал настоящим адом.
Ранее Цискаридзе ответил на слухи о самовлюбленности.
Генсек не стал отрицать очевидное
Положение киевских верховодов становится все более шатким