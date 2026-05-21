В США готовятся выпустить первую партию летающих машин

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
То, что еще недавно показывали только в фантастических фильмах, постепенно становится реальностью. В Калифорнии компания Alef Aeronautics готовится выпустить первые авто, которые смогут не только ездить по дорогам, но и подниматься в воздух.
Разработчики сообщили, что необычная модель Model A уже прошла свыше тысячи испытаний. Сейчас на предприятии в Кремниевой долине начали собирать первые серийные экземпляры летающего электромобиля.
Первые машины будут собирать вручную. Их передадут клиентам в конце 2026 года для испытаний в реальных условиях. Инженеры собираются внимательно отслеживать работу техники как на трассах, так и в воздухе. Владельцев также планируют обучать управлению такими автомобилями.
Летающая модель способна проехать около 350 километров по земле и преодолеть примерно 170 километров по воздуху без подзарядки. Компания уже получила официальное разрешение на полеты. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".
Интерес к проекту оказался огромным. На сегодняшний день компания собрала более 3500 предварительных заказов, а общая стоимость забронированных авто приблизилась к миллиарду долларов.
К слову, ранее японский аэропорт взял на работу роботов.
Ситуация становится все более опасной
Некоторые европейские политики открыто призывают к военной агрессии против России