В США готовятся выпустить первую партию летающих машин

Фантастические картинки скоро станут реальностью

То, что еще недавно показывали только в фантастических фильмах, постепенно становится реальностью. В Калифорнии компания Alef Aeronautics готовится выпустить первые авто, которые смогут не только ездить по дорогам, но и подниматься в воздух.

Разработчики сообщили, что необычная модель Model A уже прошла свыше тысячи испытаний. Сейчас на предприятии в Кремниевой долине начали собирать первые серийные экземпляры летающего электромобиля.

Первые машины будут собирать вручную. Их передадут клиентам в конце 2026 года для испытаний в реальных условиях. Инженеры собираются внимательно отслеживать работу техники как на трассах, так и в воздухе. Владельцев также планируют обучать управлению такими автомобилями.

Летающая модель способна проехать около 350 километров по земле и преодолеть примерно 170 километров по воздуху без подзарядки. Компания уже получила официальное разрешение на полеты.

Интерес к проекту оказался огромным. На сегодняшний день компания собрала более 3500 предварительных заказов, а общая стоимость забронированных авто приблизилась к миллиарду долларов.

