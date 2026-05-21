Российскую актрису Повереннову затравили из-за смерти кота

На знаменитость обрушилась волна негатива

Популярная артистка Дарья Повереннова столкнулась с волной жесткой критики после трагической гибели своего питомца Мармыша. Звезда призналась, что до сих пор тяжело переживает случившееся и не ожидала настолько агрессивной реакции со стороны пользователей соцсетей.

О трагедии знаменитость рассказала еще несколько дней назад. Котик прожил в ее доме около года. Животное погибло из-за нападения агрессивных собак.

Однако вместо поддержки часть подписчиков обрушилась на звезду с обвинениями. Многие начали писать, что питомца нельзя было выпускать за пределы участка, а ответственность за произошедшее лежит на хозяйке.

"Ох, друзья, какие лютые вы комментарии оставили под постом о гибели моего кота. Я поделилась с вами своей болью, потому что для меня это было горе", – пожаловалась звезда.

Она добавила, что живет за городом, поэтому кот, как и другие ее питомцы, привык свободно гулять на улице.

