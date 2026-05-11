Ефим Шифрин высказался об умершей матери: "Я ее слышу"

Артист даже советуется с ней

Ефим Шифрин стал гостем студии НТВ в программе "Секрет на миллион". В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой артист впервые столь откровенно заговорил о кончине своей родительницы. Женщина скончалась в возрасте 77 лет. Диабет дал тяжелые осложнения, приковав ее к постели.

Юморист признался, что до сих пор берет пример со своей матери. Несмотря на тяжелую болезнь, она сохраняла поразительную жизнерадостность. По его словам, в моменты уныния он всегда мысленно возвращается к ней за подпиткой.

Шифрин также поведал, что хранил память о родственнице в прямом смысле. Он выпорол тесьму из её старой трикотажной кофты и не расставался с талисманом, нося его в кошельке. Однажды на южных гастролях в Туапсе его гостиничный номер обчистили воры. Самым болезненным лицезреть потерю оказалась не финансовая пропажа, а именно этот самодельный оберег.

"С мамой у меня мистическая связь – я ее слышу, я с ней советуюсь", – заявил Шифрин.

Также он выразил слова признательности Геннадию Хазанову. В трудный период коллега раздобыл для него жизненно необходимые медикаменты для спасения родителей.

Недавно Шифрин перенес серьезную операцию. В начале года 70-летний артист сам пришел к медикам, обнаружив подозрительное уплотнение в плече. Юмористу вырезали опухоль и несколько дней продержали в стационаре. После выписки Шифрину рекомендовали регулярно наблюдаться у онколога, но сейчас, несмотря на пережитое, артист чувствует себя хорошо.