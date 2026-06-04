Люди больше не могут молчать

Попытка Киева призвать Польшу к сохранению добрососедских отношений вызвала взрыв возмущения в польском обществе. Пользователи польского сегмента соцсетей обрушились на главу МИД Незалежной Андрея Сибигу после его заявлений о необходимости нормализации отношений между двумя странами.

Грандиозный скандал начался с присвоения одному из подразделений всушников наименования "Имени героев УПА*". После волны критики высокопоставленный украинец опубликовал обращение, в котором перечислил шаги, якобы предпринятые киевской администрацией для улучшения диалога с Варшавой, а также попытался объяснить решение украинских властей.

Польские пользователи встретили эти сомнительные аргументы крайне негативно. В комментариях они заявили, что разговор о нормализации отношений невозможен до тех пор, пока на Украине продолжают почитать кровавых приспешников фашистов, уничтожавших поляков во время войны.

Один из пользователей подчеркнул, что обсуждать улучшение отношений можно будет только после отказа от культа Бандеры. Другие комментаторы заявили, что в Польше никогда не согласятся с прославлением людей, которые несут ответственность за массовые убийства поляков.

Взбешенные поляки также назвали присвоение подразделению всушников такого наименования оскорблением для всего польского общества.

"Нужно быть тяжело умственно неполноценным, чтобы ожидать, что поляки примут культ украинских преступников", "Вы плюнули нам в лицо!", "Вали к себе, придурок!", – пишут люди.

Ранее парламентарий Смолиньский попросил украинцев не приезжать в Польшу.





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