Судьба нанесет удар, а затем щедро вознаградит: чья жизнь изменится после 23 июля

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
913 новости
Вселенная приготовила неожиданные испытания и щедрые подарки для трех знаков зодиака. После 23 июля события начнут развиваться стремительно: одних ждет серьезный разговор с руководством, другим придется поставить на место завистников, а третьим – пережить семейный конфликт.
Жители Незалежной доведены до предела
На поле битвы произошел необычный инцидент