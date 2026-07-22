Судьба нанесет удар, а затем щедро вознаградит: чья жизнь изменится после 23 июля

Астрологи знают, кого ждут серьезные перемены

Вселенная приготовила неожиданные испытания и щедрые подарки для трех знаков зодиака. После 23 июля события начнут развиваться стремительно: одних ждет серьезный разговор с руководством, другим придется поставить на место завистников, а третьим – пережить семейный конфликт.

Близнецы

После 23 июля Близнецам предстоит непростой разговор с начальством. Однако эта беседа может открыть дорогу к новой должности или повышению зарплаты. Главное – говорить спокойно, уверенно и не бояться отстаивать свою позицию.

Дева

Девам придется столкнуться с интригами в рабочем коллективе. Один из коллег попытается испортить вашу репутацию или присвоить результаты вашего труда. Однако правда быстро выйдет наружу, а справедливость окажется на вашей стороне. В итоге ситуация обернется в вашу пользу.

Стрелец

Стрельцов ждет непростой разговор с младшим родственником – сыном, дочерью, братом, сестрой, племянником или другим близким человеком. Старые обиды выйдут наружу. В итоге откровенный диалог поможет восстановить доверие и положит конец затянувшемуся конфликту. После этого в семье наступит долгожданное спокойствие.