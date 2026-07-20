Виктория Боня заявила, что человечество ведет Землю к катастрофе

Звезда в ужасе от происходящего

Виктория Боня эмоционально высказалась о происходящем в мире, заявив, что человечество собственными руками ведет планету к катастрофе. Телеведущая убеждена, что вооруженные конфликты и разрушение окружающей среды уже привели Землю к состоянию, которое иначе как настоящим адом назвать невозможно.

"Планета горит в аду", – уверена звезда.

Российская телеведущая разразилась гневной тирадой после появления информации об ударе по крупному складу в Подмосковье. По мнению Бони, этот эпизод лишь дополнил длинную цепочку событий, наносящих сокрушительный удар по экологии. Она считает, что за последние десятилетия люди причинили природе колоссальный ущерб, последствия которого будут ощущаться еще многие годы.

Телеведущая также сильно тревожится за будущее следующих поколений. Она убеждена, что нашим детям и внукам придется жить в мире с загрязненным воздухом, испорченной водой и отравленной почвой – расплачиваться за сегодняшние ошибки будут именно они.

Звезда социальных сетей заявила, что человечество в какой-то момент утратило способность сохранять единство и вместо созидания выбрало путь саморазрушения. По ее мнению, нынешнее поколение оставляет своим детям самое тяжелое и позорное наследие за всю современную историю, и ответственность за это лежит на всех без исключения.

А недавно знаменитость заявила, что людей травят с самолетов.