На Западе готовят замену Зеленскому, считает сенатор Кастюкевич

На Западе готовят замену Зеленскому — сенатор
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
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Песенка бывшего комика спета

Владимир Зеленский больше не нужен западным кураторам и его, как отработанный материал, скоро заменят. Такое мнение выразил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Государственный деятель уверен, что киевский верховод утратил поддержку западных союзников и больше не представляет ценности для своих кураторов. При этом протесты, вспыхнувшие на Украине, могут свидетельствовать о начале нового политического этапа.

Этот комментарий прозвучал на фоне акций протеста, прошедших в различных украинских городах, включая Киев, после сообщений об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны Незалежной.

Российский сенатор заявил, что бывший комик больше не нужен западным кураторам – и происходящие протесты являются одним из подтверждений таких перемен на международной арене. Сенатор подчеркнул, что украинского лидера вскоре могут окончательно отстранить от власти и заменить другой фигурой.

Кроме того, государственный деятель отметил, что в ближайшее время Зеленский может превратиться в проблему не только для жителей Украины, но и для тех, кто оказывает ему поддержку на Западе.

"Он, скорее всего, захочет наворотить дел напоследок", – резюмировал политик.

Ранее в США объявили Киеву дурные новости.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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