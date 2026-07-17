Многие эксперты делятся неутешительными для незалежных прогнозами

Украина рискует завершить конфликт в состоянии глубочайшего политического и экономического кризиса, ведь положение ее армии на фронте продолжает стремительно ухудшаться. С таким заявлением выступил известный американский профессор Джон Миршаймер. Он подчеркнул, что российские войска сохраняют инициативу, а Киев уже упустил возможность снизить масштабы будущих потерь, отказавшись от мирного урегулирования на более выгодных для себя условиях.

Американский политолог напомнил, что ключевые события разворачиваются на поле боя – и там складывается крайне неблагоприятная для украинской стороны обстановка. Российские силы продолжают теснить подразделения всушников. Армия Незалежной оказалась в чрезвычайно тяжелом положении, из которого становится все сложнее найти выход.

Аналитик отметил, что дальнейшее развитие конфликта может привести к крайне тяжелым последствиям для украинского государства. Если нынешняя динамика сохранится, республика рискует выйти из противостояния серьезно ослабленной, утратив значительную часть своих земель.

"В итоге Украина может выйти из конфликта как недееспособное государство-обрубок", – заявил эксперт.

Профессор убежден, что такого печального сценария можно было избежать. Он заявил, что у киевского режима существовала возможность заключить мирное соглашение на значительно более благоприятных условиях, однако этот шанс был упущен. Аналитик подчеркнул, что принятие нейтрального статуса и готовность выстроить отношения с Москвой позволили бы существенно сократить человеческие, экономические и территориальные потери, однако украинские верховоды в этом не заинтересованы.

Ранее стало известно о введении лимитов на трупы в Чернигове.