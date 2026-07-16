Стало известно, сколько зарабатывают украинские создатели "Каламбура"

Миллионы из России: сколько зарабатывают украинские создатели "Каламбура"
Кадр: YouTube
Популярный телепроект приносит огромные деньги

Легендарная юмористическая программа "Каламбур", которую многие россияне помнят еще с конца 90-х, неожиданно привлекла внимание прессы. По данным СМИ, проект по-прежнему приносит многомиллионные доходы за счет российской аудитории, и большая часть заработанных средств впоследствии выводится за пределы страны.

Так, стало известно, что только за прошлый год выручка, полученная от использования архива передачи в России, превысила 91 миллион рублей. При этом, по информации источника, около 89 миллионов рублей были перечислены на Украину через зарегистрированную в США компанию, которая управляет правами на проект.

"Каламбур" появился в середине 1990-х годов и быстро стал одним из самых популярных юмористических шоу на российском телевидении. Сначала программа выходила на ОРТ, затем новые выпуски показывал телеканал РТР, а спустя годы проект неоднократно возвращался в эфир благодаря повторным показам на различных российских каналах. С 2024 года архивные выпуски вновь транслируются на российском телевидении.

По имеющимся данным, юридическое сопровождение проекта с момента его создания велось через американскую компанию, зарегистрированную еще в 1997 году – через нее проходят все финансовые расчеты, связанные с использованием передачи.

При этом известно, что большинство популярных участников "Каламбура", включая Юрия Стыцковского, Алексея Агопьяна, Татьяну Иванову и Вадима Набокова, продолжают жить в Одессе. Артисты поддерживают общение с российскими поклонниками на русском языке и не делают публичных антироссийских заявлений. Продюсер проекта Юрий Володарский, уроженец Киева, сейчас проживает в США.

К слову, ранее у Ренаты Литвиновой потребовали четко обозначить позицию по конфликту РФ с соседним государством.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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