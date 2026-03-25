Руслан Белый* покаялся за оскорбительную шутку о женщинах

Беглый комик бросился в ноги россиянкам после грубой шутки: "Это ахинея"
Руслан Белый*. Фото: соцсети
Хохмач понял, что переборщил

Российский стендап-комик Руслан Белый* оказался под шквалом критики после неудачной шутки о россиянках. Позже он признал, что перегнул палку и допустил грубую ошибку в формулировке.

Юморист объяснил, что его странный выпад был глупым и неудачным. Он покаянно признал, что его слова звучали нелепо и могли показаться оскорбительными и отметил, что это была откровенная ошибка с его стороны. Комик очень жалеет о содеянном и просит прощения у всех оскорбленных.

"Это была очень глупо сформулированная мысль. Это прям ахинея с моей стороны", – сокрушается звезда.

Речь идет о фрагменте одного из популярных шоу. В своем выступлении комик рассказал, что ему стало известно о Telegram-канале, где представительницы прекрасной половины человечества делятся информацией о мужчинах, со стороны которых они сталкивались с абьюзом и насилием.

В ходе обсуждения болезненной темы хохмач вдруг попытался пошутить, предложив создать аналогичный портал, но уже о дамах, которые отказывают кавалерам после свиданий.

"Молодым мужикам холостым надо такой же Telegram-канал сделать с женщинами, которые не дают", – заявил артист.

Однако такая реплика вызвала резкую реакцию. Коллеги по сцене не поддержали идею комика, а зрители в интернете массово раскритиковали его, посчитав шутку неуместной и оскорбительной.

К слову, недавно хохмач жаловался на жизнь за границей.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
