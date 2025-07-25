Комик Белый* испытал "культурный шок" от интерьеров в домах Испании

Сбежавший в Испанию комик испытал культурный шок от одной особенности страны
Руслан Белый*. Кадр: YouTube
Юморист эмоционально высказался о новой родине

Сбежавший из России и перебравшийся в Испанию стендап-комик Руслан Белый* рассказал о культурном шоке, который испытал из-за организации быта в новой стране проживания. Об этом он заявил во время своего выступления перед публикой.

Артист признался, что был неприятно удивлен тем, как выглядят испанские дома внутри. По его словам, интерьеры зачастую настолько непривлекательны, что это вызывает недоумение, особенно учитывая высокую стоимость жилья.

Он отметил, что квартиры в Испании стоят немалых денег, но при этом выглядят так, будто в них никто никогда не делал ремонт. Хохмач даже пошутил, что испанцы, вероятно, не знакомы с самим понятием "ремонт".

Также комик предположил, что именно поэтому местные жители любят долго гулять по ночам – они просто не хотят возвращаться в собственные дома.

Ранее беглый артист рассказывал, как в Лос-Анджелесе мексиканец неожиданно нагрубил ему прямо на улице.

*признан иноагентом в России

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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