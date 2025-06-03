Сбежавшего из России юмориста Руслана Белого* обругал мексиканец в США

Комику никак не найти спокойное место для жизни

Популярный стендап-комик Руслан Белый*, который после бегства из родной страны обосновался в Испании, рассказал о неприятном происшествии во время его путешествия по американским землям.

Хохмач пожаловался на инцидент, который произошел в Лос-Анджелесе, когда он вместе с другом катался на самокатах. Он отметил, что на улице почти никого не было, однако к ним внезапно подошел мексиканец в шортах и начал ругаться.

Юморист добавил, что поведение мужчины настолько удивило их, что они даже съехали на проезжую часть.

При этом, как рассказал комик, при виде уроженца Мексики он изначально хотел попрактиковаться в испанском языке, но после случившегося решил, что все же лучше не связываться с этим явно агрессивно настроенным человеком.

Напомним, ранее Белый* рассказывал о краже своих кроссовок в спортзале. Печальный инцидент произошел в первые месяцы его жизни за границей. После этого беглец понял, как комфортно ему жилось в Москве.

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов