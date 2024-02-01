Ядреный порошок и полведра воды: сантехник для прочистки не понадобится

Ядреный порошок и полведра воды: сантехник для прочистки не понадобится
Фото: unsplash.com
Простой способ справиться с засорами придумали опытные хозяйки

Такая неприятность, как засор в трубах канализации, увы, знакома каждому. И не всегда засор ликвидируется вантузом или тросиком. Иногда справиться с ним бывает сложно. Но не нужно хвататься за телефон сантехника или бежать в хозяйственный за дорогущим средством прочистки. Есть куда более простой и дешевый способ: ядреный порошок и полведра воды: сантехник не понадобится.

С прочисткой труб от жира, остатков еды и прочих органических элементов справится лучше всего каустическая сода. Ее легко купить, а эффективность этого продукта зашкаливает.

Важный момент: работать с этим реагентом без перчаток, очков и фартука нельзя, вдыхание паров опасно. Емкости, в которых будете разводить соду, не используйте исключительно в технических нуждах.

"Рецепт" прост: вскипятите полведра воды, в которой потом растворите килограмм каустической соды. Раствор осторожно слейте в раковину. Вода уйдет не сразу, соде понадобится время, чтобы разъесть засор. Но как только она справится, вода мгновенно уйдет в канализацию.

После этого вылейте в раковину еще ведро горячей воды, но уже чистой, чтобы промыть трубы. А потом просто включите кран и оставьте воду литься минут на 10 – она смоет едкое вещество, чтобы оно не разъело трубы. После этого закройте кран и пользуйтесь раковиной как обычно.

Ранее мы рассказывали, что быстро засоряет унитаз и что никак нельзя сливать в канализацию.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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