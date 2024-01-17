Смывать это в раковину категорически запрещено: иначе придется заменять трубы

Соседи точно не скажут вам за такое "спасибо"

Санузлы в доме должны обслуживаться регулярно и должным образом. Попадание в трубы различных предметов приводит к засорам. Наличие засоров же остается зоной ответственности самих хозяев, которые привыкли не обращать внимания на то, что смывается в стоки. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя смывать ни в раковину, ни в кухонную мойку.

Разумеется, остатки еды необходимо выкидывать в мусорное ведро. С тарелок перед мытьем посуды нужно всегда убирать остатки пищи. В трубах они разбухнут и приведут к засорам. Критически важно не заливать в трубы масло с жиром, которые оседают на стенках и застывают из-за низких температур воды. Жир важно выкидывать в мусорку.

Главный враг всех труб – волосы, от которых временами не спасают даже сетчатые фильтры. Волосы часто становятся главной помехой и мешают сливу. Такие засоры трудно удалить.

Косметическую глину ни в коем случае не следует смывать в канализацию. В трубах она превратится в комки – и тут жди беды не только для вас, но и для соседей этажами ниже.

А ранее мы рассказывали, как избавиться на кухне от многолетнего жира.