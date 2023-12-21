Стирать такие вещи в машинке запрещено: иначе ее придется выбросить

Такие запреты точно нужно соблюдать

Вещи из шерсти и деликатных тканей чаще всего стирают вручную. Об этом знают все хозяйки, стараясь не пренебрегать правилом. Однако есть вещи, которые регулярно оказываются в барабане, но стирать их в машинке категорически запрещено.

Подушки из пены

Такие подушки изготовлены из "мемори" пены. Любой контакт с водой категорически запрещен. При стирке в машине наполнитель собьется в ком и подушка будет испорчена. Если образовались пятна, лучше избавиться от них вручную сухим методом.

Пушистые игрушки или шерстяные вещи

Ворсинки от таких вещей часто остаются и забиваются в барабане. При следующей стирке все они налипнут на одежду и испортят внешний вид. Также не стоит стирать вещи, на которых есть шерсть домашних питомцев. Перед тем, как отправить в барабан, лучше почистить специальным роликом.

Нижнее белье

Здесь речь идет, конечно, не обо всех предметах нижнего белья, а только о бюстгальтерах. Если стирать их в барабане, то изделие быстро деформируется.

Кружевные вещи

Даже самый деликатный режим вашей стиральной машины может повредить кружево. Как известно, их изготавливают из самых нежных и тонких материалов. Поэтому, увы, только ручная стирка.

Одежда из кашемира и вельвета

Эти ткани считаются деликатными, поэтому при стирке в машинке могут появиться даже зацепки. Чтобы избежать повреждений лучше почистить изделие руками.

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