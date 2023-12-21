Стирать такие вещи в машинке запрещено: иначе ее придется выбросить

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Вещи из шерсти и деликатных тканей чаще всего стирают вручную. Об этом знают все хозяйки, стараясь не пренебрегать правилом. Однако есть вещи, которые регулярно оказываются в барабане, но стирать их в машинке категорически запрещено.
Такие подушки изготовлены из "мемори" пены. Любой контакт с водой категорически запрещен. При стирке в машине наполнитель собьется в ком и подушка будет испорчена. Если образовались пятна, лучше избавиться от них вручную сухим методом.
Пушистые игрушки или шерстяные вещи
Ворсинки от таких вещей часто остаются и забиваются в барабане. При следующей стирке все они налипнут на одежду и испортят внешний вид. Также не стоит стирать вещи, на которых есть шерсть домашних питомцев. Перед тем, как отправить в барабан, лучше почистить специальным роликом.
Нижнее белье
Здесь речь идет, конечно, не обо всех предметах нижнего белья, а только о бюстгальтерах. Если стирать их в барабане, то изделие быстро деформируется.
Кружевные вещи
Даже самый деликатный режим вашей стиральной машины может повредить кружево. Как известно, их изготавливают из самых нежных и тонких материалов. Поэтому, увы, только ручная стирка.
Эти ткани считаются деликатными, поэтому при стирке в машинке могут появиться даже зацепки. Чтобы избежать повреждений лучше почистить изделие руками.
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