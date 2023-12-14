Этот модный совет "убьет" вашу стиральную машину без возможности починить

Слепое доверие лайфхакам из интернета погубило не одну хозяйку

Стиральная машина сейчас есть в каждом доме. И сеть заполонили бесконечные советы блогеров и экспертов, советующих, чем лучше стирать, как успешнее чистить машину от грибка и налета, как правильно ее монтировать и т.д. Однако не всем советам можно слепо доверять. Как минимум некоторые из них легко могут погубить вашу "стиралку".

Советов, которые оптимизируют процесс стирки, сотни. И хозяйки порой доверчиво их выполняют, не желая тратить на рутинные дела слишком много времени. Однако не все советчики заботятся о том, чтобы проверить информацию, которую выдают как идеальный лайфхак для стирки. Многим просто нужны просмотры.

Мастера по ремонту бытовых приборов и в том числе стиральных машин предупреждают о необходимости скептического отношения к таким советам. Да, не исключено, что они подействуют один или несколько раз. Но нет гарантии, что это не приведет к вызову мастера или к визиту в магазин бытовой техники.

Например, в Ютубе не раз встречался совет о том, чтобы использовать при стирке уксус, соду или соль. Блогеры уверяют, что это поможет избавиться от затхлого запаха в машинке или отбелит лучше светлые ткани... однако мастера, починившие не одну "стиралку", опровергают эту информацию и говорят, что уксус разъедает машинку. Так же как и соль с содой могут ее повредить.

Если так хочется очистить барабан от запаха и налета, лучше прибегнуть к лимонной кислоте, но использовать не более 80 миллилитров за раз. Специалисты подтверждают, что лимонная кислота размягчит резину и хорошо ее отчистит.

Они также напоминают, что лучше лишний раз перепроверить советы и подумать перед их применением, потому что бережное отношение к технике обойдется явно дешевле ремонта (особенно учитывая трудности с поставками некоторых деталей) или покупки новой.

Ранее мы писали, почему нельзя оставлять закрытой дверцу стиральной машины при стирке.

