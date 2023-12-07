Вот почему нельзя оставлять дверь стиральной машины закрытой

Вот почему нельзя оставлять дверь стиральной машины закрытой
Фото: unsplash.com
Не хотите неприятного запаха - проветривайте барабан

Многие по привычке оставляют открытой дверцу стиральной машины – чтобы исключить неприятный запах, который донесется до нас, как только мы ее откроем спустя несколько дней. Однако порой нужно открывать дверцу и оставлять нашу стиралку в таком состоянии.

Дело в том, что в этом случае мы исключаем развитие плесени в барабане. Уж поверьте, в закрытой двери непременно образуется идеальная влажная среда для развития грибков. Поэтому машину необходимо постоянно проветривать. В конце-концов, речь идет о безопасности вашего же здоровья.

"Проветривать" барабан необходимо после стирки. В противном случае оставшаяся влага не только станет причиной неприятного, затхлого запаха, но и развития плесени.

Не забудем, что постоянная влажность приводит к коррозии металлического барабана. И срок эксплуатации этого незаменимого бытового помощника в таком случае значительно сократится.

А ранее "Утро" рассказывало, как чей-то зловредный совет из интернета по использованию хозяйственного мыла вместо порошков привел к поломкам стиралок у россиян, начитавшихся этих сомнительных рекомендаций в Интернете.

Источник: "Бердск Онлайн" ✓ Надежный источник
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