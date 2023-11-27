Этот метод идеально отчистит стиральную машинку от грибка и плесени

Этот метод идеально отчистит стиральную машинку от грибка и плесени
Фото: unsplash.com
Более половины пользователей неправильно очищают машинку от этих вредных веществ: входите ли вы в эту часть

Машинка для стирки – место, где постоянно повышенная влажность. Первое, что необходимо делать всегда, это оставлять дверцу открытой после завершения цикла стирки. Но существует метод очистки "стиралки", о котором не знают 60% пользователей.

Итак, первым делом нужно запустить профилактическую стирку. На разных марках стиральных машин она делается по-разному. Не забудьте добавить в барабан лимонную кислоту, белый уксус или специальное средство для очистки.

Когда цикл закончился, выньте и промойте контейнер для порошка и ополаскивателя. Можно использовать зубную щетку, чтобы добраться до труднодоступных уголков. После этого намочите тряпку в мыльном растворе и протрите изнутри барабан. Заодно посмотрите, не застряли ли в резиновом уплотнителе пуговицы, монеты, волосы и прочий мусор. Уберите все и протрите со всех сторон уплотнитель.

Снова запустите профилактический цикл стирки, на сей раз без дополнительных чистящих компонентов. Это перезагрузит машинку и подготовит к следующим стиркам.

Еще один профилактический лайфхак – не наливать или не насыпать больше стирального порошка или геля, чем рекомендует упаковка. Мерный стаканчик прекрасно поможет не перебарщивать. Лишнее моющее средство не сделает одежду чище, а просто засохнет в лотке, образуя корку. В худшем варианте оно осядет на ткани, создавая эффект более грязной, чем до стирки, одежды.

Раз в месяц вполне достаточно будет проводить подобное мероприятие, чтобы ваша стиральная машина работала как часы.

Ранее мы писали, какие марки порошков портят стиральные машинки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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