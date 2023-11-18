Какие стиральные порошки "убьют" машинку: смотрим внимательно на состав

Обязательно должен быть один важный компонент для сохранности прибора

Многие хозяйки предпочитают подходить к тратам семейного бюджета грамотно и рационально: если недорогие средства справляются с уборкой хорошо, то зачем переплачивать за более дорогие и брендированные товары? В этом они, конечно, могли быть правы, если бы не одно "но" – состав у экономичной продукции довольно часто вызывает у специалистов настороженность.

Это касается и недорогих стиральных порошков. Разница между ними и более разрекламированными вариантами на первый взгляд практически незаметна: оба отлично отстирывают пятна, придают белью приятный аромат и не оставляют следов. И в то же время они тихо "убивают" вашу стиральную машину.

При приобретении таких средств всегда внимательно смотрим на состав. Если в перечне нет фосфатов, то выходит, что их заменяют более экономичными компонентами – например, кальцинированной солью. На качество стирки она не влияет, но состав воды с ней меняется существенно – она становится более жесткой.

Это приводит к большим объемам накопления накипи на стенках стиральной машины. Также кальцинированная соль, как правило, не растворяется до конца, оставаясь лежать где-то внутри прибора, постепенно затвердевая. В результате уже через 10-15 стирок может возникнуть потребность вызвать мастера на дом, который будет исправлять причины поломок. И если раньше ремонт бытовой техники был доступным, то сейчас в большинстве случаев легче купить новую стиральную машину, чем платить огромные деньги за отсутствующие на рынке в свободном доступе компоненты.

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