В какие дни категорически нельзя стирать белье

Это может повлечь за собой негативные последствия

Классическая рабочая пятидневная рабочая неделя есть у большинства россиян, поэтому заботы о доме, традиционно, выпадают на выходные. При этом, согласно поверьям, существуют дни, в которые категорически нельзя стирать белье, и по закону подлости один из них – воскресенье.

Все дело в том, что эта традиция пришла в страну вместе с православием, а позже плотно закрепилась в народе. Считается, что день нужно посвятить служению Богу, и уж никак не уборке. Также на первый план выходят отдых и семейный досуг.

Тех, кто не соблюдает предписание, ждет суровое наказание. Верили, что стирка и уборка в воскресенье может навлечь на человека беду, нищету и неудачу. Поэтому в древности правилу старались строго следовать.

Также по церковным канонам стирку нельзя делать в некоторые праздники: Вербное воскресенье, Пасху, Благовещение, Вознесение и Рождество.

Еще в народе бытует мнение, что пятница – плохой день для уборки. Считается, что велик риск поломки стиральной машинки и другой техники, которая используется для этого. А если решитесь чистить белье в понедельник, то, по приметам, навлечете на себя финансовые неудачи. Верить в это и нет каждый решает сам.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о хитрости, которая в несколько раз усилит действие стирального порошка.