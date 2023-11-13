Немедленно уберите из ванной: почему нельзя пользоваться старой мочалкой

Этот предмет вполне заслуженно считается самым грязным в ванной комнате

Редко кто при мытье в душе не пользуется мочалкой. Однако эта вещь может как очистить тело, так и "подарить" ему массу бактерий или грибков. Эксперты рассказали, как правильно выбрать мочалку и с какой периодичностью ее надо менять.

Мочалки бывают синтетические и натуральные, отличающиеся материалом и степенью жесткости. Производят их из разных материалов: от поролона до полиэстера и полиэтилена. Они стоят недорого, представлены весьма широким спектром форм, цвета и размера, требуют меньшего количества мыла или геля для душа, а также с ними меньше риск появления бактерий. К тому же такие мочалки можно стирать в стиральной машине.

Для любителей натуральных материалов существуют лен, люфа, сизаль, морская губка или щетина. Экологичные и безопасные предметы прослужат долго, если за ними правильно ухаживать, к тому же меньше риска заражения бактериями. Однако они жестче, хуже мылятся, а при отсутствии ухода быстрее портятся. К тому же существенно дороже.

Кроме материала, выбрать мочалку можно по типу кожи: для чувствительной или с наличием родинок, для детей и взрослых, по цели: массаж или отшелушивание.

Опасность ошибиться с выбором мочалки приведет как минимум к ранкам и кожному раздражению. Кроме того, уход за этим самым грязным предметом в ванной имеет несколько особенностей. После мытья мочалка должна быть выстирана и отжата. Сушить в ванной ее не рекомендуется – это лучше делать на балконе или подоконнике (там, где хорошо проветривается). Кроме того, раз в неделю мочалка должна стираться в машинке. Если натуральная – до стирки замочить с уксусом или опрыскать антисептиком.

Но даже самую чистую и ухоженную мочалку надо менять раз в 2-3 месяца. Натуральную – даже чаще, ежемесячно. В противном случае вы рискуете получить кожные заболевания, вызванные бактериями или грибками.

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