Кожа засияет: женщинам назвали супер-продукт для ухода за лицом

Кожа засияет: женщинам назвали супер-продукт для ухода за лицом
Фото: www.unsplash.com
По утрам внешний вид не всегда радует

Российские женщины с особым вниманием подходят к вопросам красоты. Каждая мечтает выглядеть привлекательно и быть желанной для представителей противоположного пола. В погоне за вечной молодостью девушки тратят огромные суммы, скупая различные косметические средства. Однако опытные красавицы знают, что народные методы зачастую действуют намного лучше.

Например, вернуть коже сияние и блеск, а также избавиться от темных кругов и мешков под глазами поможет один простой овощ. Таким супер-продуктом является хорошо знакомый всем огурец. Его полезные свойства помогают нормализовать кровообращение и придают коже здоровый вид.

Для того чтобы максимально использовать полезные вещества огурца, его нужно заранее разрезать на небольшие кусочки и заморозить в морозильной камере. Если с утра тщательно протереть кожу заледеневшим огурцом, лицо засияет. Многие отмечают, что огурец работает очень быстро – после такого легкого массажа кожа приходят в тонус, мелкие морщинки разглаживаются.

Кроме того, очевидна и экономическая выгода такого продукта. Килограмм огурцов стоит в десятки, а то и сотни раз дешевле, чем косметические средства, но эффект от него порадует каждую.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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