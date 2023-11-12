День для себя: топ-5 рецептов для восстановления женской гармонии

Певица и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин рассказала, как женщине восстанавливать силы

Многим знакома ситуация, когда, несмотря на отдых, состояние все равно обессиленное, безжизненное, усталость никуда не ушла и делать ничего не хочется. Женская природа отлична от мужской, поэтому для качественной перезагрузки нам мало просто полежать. О способах, которые помогут прийти в себя и почувствовать прилив сил, специально для "Утро.ру" рассказала Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.



Внимание телу

Для женщины важно любить свое тело и заботиться о нем – это необходимый компонент качественного отдыха. Хорошо наполняет энергией горячая ванна с натуральной морской солью. Но это время не для того, чтобы лежать, листая ленту социальных сетей. Думайте о себе, слушайте ощущения в теле, соединяйтесь со своей душой. Контрастный душ – также хороший способ восполнить утерянную энергию.

Утренний "заряд"

Чтобы весь день быть бодрой, обладать хорошим настроением, важно начать утро правильно. Тогда в течение дня не будет переутомления, и даже небольшие перерывы будут наполнять силой. Для этого сразу после пробуждения не хватайтесь за телефон: для ментального и физического здоровья вообще лучше уменьшить количество времени с гаджетами. Сделайте небольшое упражнение, чтобы лучше чувствовать себя и истинные желания своей души. Положите правую руку в область сердца, а левую – на живот. Почувствуйте ритм своего дыхания, свое тело, услышьте, как вы его любите, цените. В течение дня можно делать то же самое – это занимает одну минуту, но быстро возвращает в состояние гармонии.

Собственное место силы

У женщины обязательно должен быть такой уголок в квартире, доме, который будет ее личным местом силы. И каждый из членов семьи должен понимать и принимать, что в это пространство они не могут "влезать", туда доступ имеете лишь вы.

Украсить и обустроить этот уголок вы можете так, как вам нравится. Там может быть место для аромалампы или свечей, коврик для йоги или удобное кресло с мягким пледом. Хорошо, если будет возможность слушать музыку, способную пробуждать и напитывать женственность, гармонизировать внутреннее состояние. Старайтесь ежедневно проводить хотя бы немного времени в собственном месте силы – это будет давать энергию и помогать качественно отдыхать.





Регулярный эмоциональный детокс

Ощущение полноты сил и внутренней гармонии невозможно без проживания своих чувств. Очень часто женщины копят внутри негатив, охраняя от него окружающих. Но если эмоции не выражать – они блокируются глубоко внутри и разрушают внутреннюю гармонию, баланс, приводят к появлению психосоматических болезней и гормональным нарушениям. Поэтому периодически избавляйтесь от эмоционального "мусора" – гнева, печали, страха, раздражения, стыда и других негативных чувств любым подходящим для вас способом.

Женские медитации

Чтобы качественно отдыхать, каждая женщина должна научиться соединяться со своей истинной сутью. Когда мы медитируем, то начинаем слышать себя, собственный внутренний голос, возвращаться к женской природе. И здесь важно использовать правильные инструменты. Женская медитация отличается от мужской, поскольку способы энергетического наполнения и физиология у нас также различаются. Практики для женщин должны задействовать тело и сопровождаться звуками. Это помогает активировать жизненные центры.

Довольно часто мы пытаемся жить по мужским законам – и получаем неудовлетворенность, усталость, разочарование. Нам важно возвращаться к своей истинной природе, чтобы быстро возвращать себе силы и энергию, ощущение гармонии и расслабленности.