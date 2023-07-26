Почему нельзя принимать душ каждый день: дерматолог назвала золотое правило

Коже вредит частый контакт с водой

Американский дерматолог Мэри Стивенсон рассказала о наиболее оптимальной частоте принятия душа – как оказалось, он не должен быть ежедневным. По словам медика, душ необходимо принимать примерно раз в два-три дня.

Естественно, исключение составляют профессиональные спортсмены – или те, кто в принципе тренируется чуть ли не каждый день.

Специалист отмечает, что намыливать тело целиком вовсе не нужно – в этом нуждаются лишь более труднодоступные зоны с наиболее интенсивной работой потовых желез: пах, подмышки и ноги. Стивенсон предупреждает, что мыло вредит эпидермису, разрушая слой натурального кожного сала – из-за этого кожа теряет защитный барьер.

"Более щадящие средства во время мытья – это чрезвычайно полезно. Используйте средства для детей – ведь она предназначены для чувствительной кожи.

А ранее россиянам рассказывали о правилах ухода за кожей в предстоящую осень.