Как ухаживать за кожей осенью: советы дерматолога

Как ухаживать за кожей осенью: советы дерматолога
CHROMORANGE / Antonio Gravante v/www.globallookpress.com
продолжениеНе выходя из дома: самый легкий способ похудеть

В осенний сезон из-за низких температур и отсутствия влаги кожа шелушится, причиняя дискомфорт в виде различных высыпаний. Косметолог, врач-дерматолог Маргарита Налбандян рассказала, как справиться с такой проблемой.

В первую очередь специалист советует обратить внимание на интенсивно увлажняющие и очищающие средства с питательными компонентами. Еженедельно мажьте кожу скрабом, который придаст ей гладкость и улучшит кровообращение, что очень важно во время "агрессивной осени".

Конечно, необходимо следить за питанием, которое должно быть сбалансированным: ешьте овощи и фрукты, пейте в достаточном объеме воду и соки. Добавьте в рацион зеленый и имбирный чаи.

А недавно дерматолог рассказывала об опасности родинок на теле.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Кремль открыто обвинил Запад во взрывах "Северных потоков"

Вашингтон развязывает инфраструктурную войну

Названа первая цель вероятного ядерного удара России

Москва может пойти на этот шаг в качестве ответа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей