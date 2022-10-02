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В осенний сезон из-за низких температур и отсутствия влаги кожа шелушится, причиняя дискомфорт в виде различных высыпаний. Косметолог, врач-дерматолог Маргарита Налбандян рассказала, как справиться с такой проблемой.
В первую очередь специалист советует обратить внимание на интенсивно увлажняющие и очищающие средства с питательными компонентами. Еженедельно мажьте кожу скрабом, который придаст ей гладкость и улучшит кровообращение, что очень важно во время "агрессивной осени".
Конечно, необходимо следить за питанием, которое должно быть сбалансированным: ешьте овощи и фрукты, пейте в достаточном объеме воду и соки. Добавьте в рацион зеленый и имбирный чаи.
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