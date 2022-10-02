Экономно и эффективно

Для поддержания тонуса и минимального уровня физической активности человеку необходимо движение. Если работа не позволяет, решайте проблему с помощи фитнес-ходьбы – она точно станет простым и отличным решением для тех, кто не имеет возможности сгонять литры пота в спортивных залах.

Речь идет о кардиотренировке, которая поддерживает тело в тонусе и сжигает калории. На практике это регулярные спортивные занятия в виде ходьбы в быстром темпе на месте, которая не требует особых навыков. Излишняя нагрузка на опорно-двигательный аппарат отсутствует, так что все движения для тела будут привычны.

Шаги на месте можно чередовать с разными упражнениями – подпрыгиванием, приседаниями и сгибаниями ног, что превращает ходьбу чуть ли не в аэробику. Лучше всего, конечно, заниматься этим видом спорта в спортивной одежде и обуви. Занимайтесь ежедневно не менее тридцати минут в день – уже через неделю увидите результаты.

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