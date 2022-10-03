Диетолог раскрыла пользу и вред самого популярного осеннего продукта

Диетолог раскрыла пользу и вред самого популярного осеннего продукта
Фото: www.unsplash.com
Добавку нужно употреблять с осторожностью

Наступление осени традиционно сопровождается резким повышением темпов распространения различных инфекционных заболеваний. Многие россияне привыкли бороться с ослаблением иммунитета с помощью имбирно-лимонных напитков. Эти продукты действительно способны укрепить организм человека, однако употреблять их нужно с умом.

Так, опытный диетолог Ирина Бережная напомнила, что востребованный осенью имбирь богат витаминами группы В и С. Более того, в нем есть микроэлементы, которые борются с воспалениями и способны избавить от болевых ощущений.

Однако некоторым людям нужно быть особенно осторожными. Так, имбирь способен резко ухудшить ситуацию при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, мало кто знает, что этот продукт усиливает аппетит и обладает желчегонным действием.

Имбирь действительно полезен при простудах, однако его необходимо употреблять в небольших количествах и не на ежедневной основе.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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