Добавку нужно употреблять с осторожностью

Наступление осени традиционно сопровождается резким повышением темпов распространения различных инфекционных заболеваний. Многие россияне привыкли бороться с ослаблением иммунитета с помощью имбирно-лимонных напитков. Эти продукты действительно способны укрепить организм человека, однако употреблять их нужно с умом.



Так, опытный диетолог Ирина Бережная напомнила, что востребованный осенью имбирь богат витаминами группы В и С. Более того, в нем есть микроэлементы, которые борются с воспалениями и способны избавить от болевых ощущений.

Однако некоторым людям нужно быть особенно осторожными. Так, имбирь способен резко ухудшить ситуацию при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, мало кто знает, что этот продукт усиливает аппетит и обладает желчегонным действием.

Имбирь действительно полезен при простудах, однако его необходимо употреблять в небольших количествах и не на ежедневной основе.