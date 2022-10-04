Как сбить температуру без лекарств

Как сбить температуру без лекарств
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
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Для того, чтобы снизить температуру, необходимо пить горячую воду, принимать холодный душ и обтираться, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Если температура тела не на экстремальных значениях, можно попробовать довести ее до минимума самостоятельно, отказавшись от лекарств на первом этапе.

"Не забываем про физические методы снижения температуры. Можно начать с этого, а потом уже перейти к медикаментозным", – пояснила специалист.

Выпейте чая с малиной или липой. Напиток способствует потоотделению и помогает снизить температуру. Если таких добавок у вас не оказалось, просто выпейте горячей воды – она идеально снижает температуру. Горячая вода способствует раскрытию пор, и из-за повышенного потоотделения у человека быстрее снижается температура.

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
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